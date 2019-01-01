إنزاجي يحسم موقف كايسيدو من الانضمام للدوري السعودي

هل ينتقل كايسيدو إلى الدوري السعودي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق لاتسيو الإيطالي، عن حقيقة اقتراب انتقال المهاجم الإكوادوري فيلبي كايسيدو ، إلى الدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكانت بعض التقارير الصحفية الإيطالية، قد أشارت إلى أن هناك عرضًا من أحد الأندية السعودية، وصل إلى 4 ملايين يورو، لضم المهاجم الإكوادوري.

إنزاجي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمباراة سامبدوريا: "كايسيدو سيقوم بتجديد عقده مع لاتسيو خلال الأسبوع المقبل، بهدف تحسين هجومنا الفترة المقبلة".

جاءت تصريحات مدرب لاتسيو، لتقطع الشك باليقين، ويؤكد على أن كايسيدو مستمر مع لاتسيو الفترة المقبلة.

لاتسيو سيقوم بتجديد عقد المهاجم الإكوادوري من أجل استمراره مع الفريق، وعدم النظر في أي إغراءات أخرى.

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وسبق للمهاجم الإكوادوري وخاض تجربة عربية، حيث لعب في صفوف الجزيرة الإماراتي موسم 2013/2014 لمدة 6 أشهر .