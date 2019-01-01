إنزاجي يحذر ميلان ويؤكد ثقته في لاعبيه قبل نصف نهائي كأس إيطاليا

ماذا قال المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي قبل مواجهة ميلان أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

حذر سيموني إنزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالي لاعبي ميلان من ردة فعل لاعبيه في مباراة إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

وسيحل لاتسيو ضيفًا ثقيلًا على ميلان مساء غد الأربعاء على ملعب سان سيرو في لقاء الإياب لنصف نهائي كأس إيطاليأ.

وبخصوص هذه المواجهة، تحدث سيموني إنزاجي في مؤتمر صحفي عن حظوظ الفريقين وأهمية المباراة، وأكد كذلك على ثقته في قدرة لاعبيه على الوصول إلى المباراة النهائية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وقال إنزاجي: "المباراة ستكون صعبة بكل تأكيد أمام خصم كميلان، المنافسة على التأهل ستكون قوية نظرًا لأن البطولة تحتل نفس الأهمية بالنسبة للطرفين"

وأضاف: "لن نعطي أولوية لحساب المنافسة على المقعد المؤهل لدوري أبطال أوروبا على حساب بطولة الكأس ولن نقوم بالعكس كذلك، سنلعب كل مباراة على حدى"

وتابع: "المباراة ستكون خاصة نظرًا لأن الفريقين يتنافسان أيضًا على المقعد المؤهل لدوري أبطال أوروبا، المنافسات هذا الموسم في إيطاليا أكثر تعقيدًا من السنوات الأخيرة"

وحول مواجهة الفريقين من قبل قال: "لقد فازوا منذ أسبوعين في مباراة الدوري، ولكن الجميع شاهد كيف كانت المباراة متكافئة وكيف حسمتها التفاصيل الصغيرة"

وأضاف: "بالنسبة لي لا يوجد مرشح أبرز للعبور، بغض النظر عن نتيجة الذهاب وعن كل شيء الحظوظ متساوية بين الفريقين وستميل الكفة لمن يظهر بالشكل الأفضل"

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يذكر أن لاتسيو كان قد أخرج إنتر ميلان من الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا بعد الفوز عليه بركلات الترجيح بخمسة ركلات مقابل أربعة فقط.