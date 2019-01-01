إنزاجي ينفي لعنة الرقم تسعة في ميلان

بيونتك آخر ضحايا اللعنة

أشاد فيليبو إنزاجي، أسطورة ميلان، بالبولندي كريشتوف بيونتك، مهاجم الفريق الحالي، ونفى أن يكون آخر ضحايا القميص رقم تسعة.

بيونتك حتى الآن لم يهز الشباك في الموسم الحالي، مما أعاد الحديث عن اللعنة المصاحبة للقميص منذ اعتزال إنزاجي.

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وقال بيبو مع "سكاي": "بالأمس كنت أتحدث مع مساعد جيامباولو، هو صديق مقرب، قلت له سآتي إلى ميلانيلو وأعطي القميص بنفسي لبيونتك لنفي النحس واللعنة".

وأضاف: "أريد الإشادة ببيونتك، ميلان يملك مهاجماً من الطراز العالي ويعجبني كثيراً، يملك روحاً قتالية وأتمنى أن يثبت أحقيته بقميص ميلان".

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بيونتك انتقل منتصف الموسم الماضي من صفوف جنوى إلى ميلان مقابل قرابة 35 مليون يورو في موسمه الأول مع الكرة الإيطالية.