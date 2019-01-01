إنزاجي بعد الخسارة: كنا نستحق أكثر

المدرب يلوم ضعف الإنهاء..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى سيموني إنزاجي مدرب لاتسيو اعتقاده أن فريقه كان يستحق أكثر من الخسارة أمام كلوج الروماني بهدفين مقابل هدف وحيد في الدوري الأوروبي.

وقال إنزاجي لسكاي سبورت إيطاليا:"بلا شك، كنا نستحق أكثر من ذلك وهي نتيجة محبطة".

وأضاف:"لقد قدمنا مستوى أكثر من ممتاز في الشوط الأول، وأنا مقتنع بأننا سنمر من دور المجموعات".

وأوضح:"أنا أؤمن بما نفعله، ولكن كان علينا إنهاء تلك المباراة في توقيت مبكر".

وتابع:"واجهنا خسارتين محبطتين ضد كلوج وسبال، لأننا بحاجة للمزيد من الفاعلية في الهجوم".

يذكر أن الفريق خسر أمام سبال أيضاً قبل بضعة أيام في الدوري الإيطالي بنفس النتيجة 2-1.