إنزاجي بعد إنهاء عقدة ميلان: فزنا عن جدارة

مدرب النسور سعيد بكسر العقدة بعد 30 عامًا

استفاض مدرب لاتسيو سيموني إنزاجي في مدح لاعبيه بعد إنهاء عقدة ملعب "سان سيرو"، بتحقيق أول فوز على ميلان منذ 30 عامًا بنتيجة 2-1 في قمة مواجهات الأسبوع الـ11 للدوري الإيطالي.

وقال بعد المباراة لشبكة "سكاي سبوتس" الناطقة بالإيطالية "فزنا في مباراة مهمة، وأعتقد أننا حققنا ذلك عن جدارة وأمام فريق منظم، لكن لاتسيو لعب بشكل جيد وفعلنا كل شيء لنحقق الفوز".

وتابع "عانينا من الإصابات في الأسابيع الأخيرة، لكننا تعاملنا بهدوء مع الأزمة وهذا لأننا فريق يركز على كرة القدم ونؤمن ونثق في أنفسنا، وكنت أعرف أنه مع القليل من الحظ ستأتي النتائج خاصة إذا واصلنا اللعب بهذه الطريقة".

وعن إمكانية دخول فريقه دائرة المنافسة على لقب الكالتشيو والمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قال "أعتقد أنه من السابق لأوانه التحديث في مثل هذه الأمور بعد 11 جولة، لكننا نتحسن على مستوى الأداء والنتائج، ويجب علينا تحسين مشكلاتنا التي نعاني منها وتكلفنا الكثير في الدفاع".

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وختم "كان من المهم بالنسبة لنا المضي قدمًا كما فعلنا في آخر مباراتين، وأيضًا ضرورة إظهار الاحترام اللازم لميلان بعد فوزه يوم الخميس، وأشعر أننا فعلنا ذلك رغم أنه لم يكن بالأمر السهل على الإطلاق، خاصة بعد نجاحهم في تسجيل هدف التعادل، لكننا كنا أكثر رغبة لكسر العقدة المستمرة منذ 30 عامًا".