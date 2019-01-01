إنريكي يشيد براموس ويتمنى المزيد من الدقائق لإيسكو

"راموس مدافع يتحلى بروح المهاجم"..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حضر لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا مباراة ريال مدريد وإسبانيول، وهو ما استغلته صحيفة ماركا لسؤاله عن عدة أمور أبرزها إيسكو صانع ألعاب الميرينجي.

وقال إنريكي عقب المباراة:"مدريد كان أفضل، وما أريده هو أن يكون اللاعبين الإسبان بخير".

وعن سيرجيو راموس قائد الريال والمنتخب قال:"هو ليس مدافعاً، هو لاعب وسط ومهاجم، وأي شيء يريد أن يكونه، مستواه يجتاز الشكوك، وأرقامه التسجيلية مذهلة لمدافع يملك روح المهاجم".

أما عن إيسكو الذي لا يشارك بشكل مستمر مع ريال مدريد أوضح:"اليوم لا أعرف إذا كنت سأستدعيه، سنتعامل مع كل حالة بشكل منفصل، لا يزال هناك شهرين قبل اختيار القائمة".

وتابع:"سأفضل أن يلعب المزيد من الدقائق ولكن تلك هي كرة القدم".

يذكر أن ريال مدريد فاز بأربعة أهداف مقابل هدفين في ملعب إسبانيول (كورنيلا إل برات).