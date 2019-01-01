إنريكي يدافع عن موراتا بعد الانتصار على النرويج

موراتا بدون أهداف دولية منذ 2017

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد لويس إنريكي، مدرب إسبانيا، بلاعبيه بعد الانتصار على النرويج في تصفيات أمم أوروبا، وخص بالمديح ألفارو موراتا رغم إضاعة الفرص.

وفازت إسبانيا على ضيفتها بهدفين مقابل واحد مساء السبت في افتتاح مباريات الفريقين في تصفيات البطولة الأوروبية المقبلة.

وقال إنريكي بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "أرى أن موراتا تحسن كثيراً عن أيام تشيلسي، دائماً ما كان مميزاً معنا ولكن الآن أكثر دقة ويعرف كيف يحافظ على الكرة".

وأكمل: "حصل على عدة فرص ولكن لم يكن محظوظاً، ولكن بالمجمل قدم مباراة مميزة، مباراته الأفضل معنا، الفريق ككل قدم المباراة المتكاملة".

احتفال مخلّد في كرة القدم حتى الآن! 😍pic.twitter.com/e5UAa1U8TQ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

راموس وإنريكي يتبادلان المديح بعد انتصار إسبانيا

وواصل إنريكي: "لو سجلنا نصف فرصنا لكنا نتكلم عن نتيجة رائعة ولكن تلك هي الكرة، يمكننا التحسن، سيطرنا عليهم تماماً".

وأشاد مدرب برشلونة السابق بالثنائي داني باريخو وخيسوس نافاس: "باريخو بدأ مهتزاً ولكن قدم مباراة جيدة، هو لاعب بارد ولا يتأثر بأي شيء وذكي للغاية، أما نافاس فكان رائعاً في مركزه ولم يرتكب أي أخطاء".

وتلعب إسبانيا مساء الثلاثاء المقبل اللقاء الثاني لها في التصفيات عندما تقابل ملطا.