إنريكي: نيمار لديه الإمكانيات لكنه لن يكون لاعبًا كبيرًا

لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي لمنتخب إسبانيا يؤكد أن نيمار لاعبًا لديه إمكانيات عظيمة لكنه لا يستطيع تطويعها لصالحه بشكل كامل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد لويس إنريكي المدير الفني السابق لفريق برشلونة أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا يملك من الإمكانيات ما يجعله الأفضل في العالم على الإطلاق.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها المدير الفني الحالي للمنتخب الإسباني وقال: "نيمار لديه الإمكانيات ليكون لاعب مهيمن على الكرة العالمية، لكن الوقت فقط هو من سيخبرنا عما سيحدث، لست متأكد من أنه سيكون كذلك".

وأضاف عن المنتخب الإسباني: "كل ما أركز عليه هو تحقيق الألقاب وليست طريقة تحقيقها، كذلك نريد أن نلعب كرة قدم جيدة، الأفضل لو كان ذلك ممكنًا".

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وأكمل: "بكل تأكيد أبحث عن الانتصارات، لكن كذلك إذا ما دافعت وهاجمت بشكل جماعي وجيد ستأتي وحدها، وأحب اللعب المباشر والهجومي".

واختتم تصريحاته: "لا أفتقد العمل بشكل يومي كمدير فني، حاليًا الأمور مختلفة مع المنتخب، ولدي الوقت لأقوم بالعديد من الأشياء التي أحب القيام بها".

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جدير بالذكر أن إنريكي كان قد قاد المنتخب الإسباني بعد كأس العالم الأخيرة عقب إقالة خوليان لوبيتيجي من تدريب لاروخا قبل المونديال مباشرة.