إنريكي: ميسي يشبه الماتريكس وإنييستا الأفضل بعده

تعرف على تصريحات إنريكي بشأن ميسي وإنييستا والخلاف في أنويتا

وصف لويس إنريكي، المدير الفني السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا الحالي، هداف البلوجرانا التاريخي، ليونيل ميسي، بأنّه يشبه الماتريكس.

إنريكي تولى تدريب ميسي في برشلونة منذ 2014 حتى 2017 وحقق 9 بطولات خلال هذه الفترة.

وقال إنريكي في فيلم وثائقي من إنتاج راديو كتالونيا: "حينما نتحدث عن ميسي فنحن نتكلم عن لاعب عبقري يشبه الماتريكس الذي يستطيع أن يبطيء سرعة الصورة ويتحرك خلالها".

وتابع: "ما يفعله ميسي غير طبيعي ولا يقترب منه أحد سوى أندريس إنييستا".

إنريكي تحدث عن أول مواسمه في برشلونة والخلاف الذي حدث بعد الهزيمة من ريال سوسيداد في أنويتا.

دائما ما تكون هي الدعم وبعض الأحيان هي الجمهور الوحيد 👏

فتحية للمرأة في يومها العالمي ❤️#اليوم_العالمي_للمرأة pic.twitter.com/n9uCwoZFii — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 8, 2019

وأوضح: "حدث وقتها توتر بسيط بعد الهزيمة وكان من الضروري أن اجد حلًا خاصة بعد الخلاف الذي دار بيني وبين ميسي وقتها".

واختتم: "هذه الأمور صارت من الماضي، لا أستطيع الآن أن أقول سوى الخير عن ميسي ولاعبي برشلونة".

برشلونة تعاقد مع إيرنستو فالفيردي لخلافة إنريكي وتمكن من تحقيق 3 بطولات في أول موسم له.