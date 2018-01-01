إنريكي: انتظروا إسبانبا في 2019

المدرب الإسباني يتحدث عن أحلامه للعام المقبل مع اللاروخا

أكد لويس إنريكي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، أن اللاروخا قادر على تقديم مستويات جيدة في الفترة المقبلة وأنّه سوف يصبح الأفضل في العام المقبل.

إنريكي تولى تدريب إسبانيا بعد كأس العالم في بطولة دوري الأمم الأوروبية وخسر مرتين أمام كرواتيا وإنجلترا كما انتصر على الفريقين ذاتهما.

وقال إنريكي في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإسباني: "هناك الكثير من المنافسين الأقوياء في تصفيات أوروبا مثل السويد، فلقد استمروا فترة أطول في كأس العالم وخرجوا على يد إنجلترا".

وتابع: "هدفي أن يكون الفريق أقوى بمرور الوقت وأظن أننا في 2019 سوف نمتلك تشكيل أفضل من الوقت الحالي وفي حال تأهلنا لليورو سوف نكون المنتخب الأفضل".

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( 🎥 : IG\realmadrid) pic.twitter.com/r8Nzz74uj5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 26, 2018

وحول ما قدمه اللاروخا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، صرّح إنريكي: "بعد أول مباراتين توقع الجميع أن نصل إلى نصف النهائي، ولكننا ارتكبنا بعض الأخطاء وأقوم في الفترة الحالية بتقييم هذه الفترة وتحسين الأمور لنكون في وضعية أفضل خلال الفترات المقبلة وكذلك منح من يستحق فرصة للعب مع المنتخب".

وبالحديث عن التواجد مع منتخب إسبانيا أكد أنّه لم يتردد لحظة في قبول المنصب موضحًا أنّ التحدي صعب للغاية لكونه لا يعمل مع اللاعبين لوقت أطول.

واختتم: "أول مباراة لعبتها مع المنتخب فزنا على مالطا 12-1 وستبقى هذه المباراة عالقة في ذهني للأبد. لم أتخيل أن يأتي اليوم الذي أقود فيه اللاروخا ومتحمس للأمر وأتمنى حصد الألقاب".

إسبانيا تتواجد في المجموعة السادسة رفقة السويد والنرويج ورومانيا وجزر ألفارو ومالطا.