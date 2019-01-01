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إنريكي حول استبعاد إيسكو: لا علاقة لي بسولاري

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لويس إنريكي يتحدث حول استبعاد إيسكو وقائمة المنتخب الإسباني للمعسكر المقبل

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

 تحدث لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا عن قائمة المنتخب المستدعاة للمعسكر المقبل، حيث تحدث عن غياب إيسكو بشكل مفصل.

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وكانت قائمة المنتخب الإسباني قد أعلنت صباح اليوم الجمعة، وشهدت استبعاد إيسكو ودييجو كوستا وكوكي وتياجو ألكانتارا وساؤول بقرار فني بينما غاب داني كارفاخال وأياجو أسباس ودييجو ليورنتي للإصابة، كما انضم نجم ميلان المتألق مؤخرًا فابيان رويز.

وحول ذلك، تحدث لويس إنريكي في المؤتمر الصحفي حول خياراته، حيث أجاب على الأسئلة بخصوص المستبعدين والذين تم استدعاؤهم.

وقال إنريكي حول إيسكو: "لا أمتلك الكثير لكي أقوله، الأمر لا علاقة له بمشاكله الأخيرة مع سولاري، لم أتصل بسولاري لأعرف منه شيئًا"

وأضاف: "إنه يوم سعيد للذين تم استدعاؤهم، اللعب بقميص منتخب أسبانيا يكون حلمًا لجميع اللاعبين وأنا أعرف ذلك، ولكن الخيارات كانت من أجل مصلحة المنتخب"

وحول أسينسيو وسيبايوس قال: "نحن نقدر كل الظروف وننظر إلى التفاصيل، أود أن يلعبا دقائق أكثر مع فرقهم هما وكل اللاعبين الأسبان، خاصة من يلعبون في الأندية الكبرى كريال مدريد وبرشلونة وأتليتيكو مدريد"

وحول خيسوس نافاس قال: "لقد كان جيدًا وقدم مستويات رائعة طوال الموسم الماضي، إنه يمتلك التوازن الهجومي الدفاعي الذي نحتاجه"

وحول كاسياس قال: "إيكر كاسياس من رموز الكرة الإسبانية، وأنا أقدر كل اللاعبين الإسبان بشكل عام والرموز منهم بشكل خاص"

وحول باريخو وكاناليس قال إنريكي: "كلاهما متشابهان، هما لاعبا وسط أكثر ملائمة لطريقة لعبنا، وقدما مباريات كبيرة خلال الفترة الأخيرة استحقا عليها التقدير"

وحول رودريجو هيرنانديز ومونيايين وفابيان رويز قال: "اللاعبون الشباب إضافة للمنتخب بكل تأكيد، لقد كان الأداء الكبير حافزًا لضمهم"

استبعاد إيسكو وانضمام فابيان رويز إلى قائمة إسبانيا لتصفيات أمم أوروبا

يذكر أن لويس إنريكي كان قد استبعد فرانشيسكو إيسكو من قائمة المنتخب لأول مرة منذ توليه تدريب منتخب إسبانيا الصيف الماضي.

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