إنجاز جديد لابن مصر .. محمد صلاح يعادل سجل رونالدو مع مانشستر يونايتد

ما هو الرقم الذي وصل له صلاح ولم يحققه قبله سوى رونالدو؟

عادل محمد صلاح، هداف ليفربول، سجل كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في أول مواسم الفرعون المصري رفقة الريدز.

صلاح أصبح أول مصري يحقق لقب الدوري الإنجليزي بعد أن ساهم في عودة البطولة إلى ليفربول بعد غياب وصل إلى 30 عامًا.

وحقق ليفربول لقب البريميرليج الأول في تاريخه بالنظام الجديد وذلك بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي.

المزيد من الفرق

وقالت صحيفة "إنترناشونال بيزنس تايمز" البريطانية إنّ محمد صلاح نجح في معادلة سجل كريستيانو رونالدو بعد هدفه أمام كريستال بالاس، إذ يمتلك 17 هدفًا في البريميرليج من بينهم 15 في أنفيلد.

ووصل صاحب الـ28 عامًا إلى 47 هدفًا في الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد" خلال فترته مع الريدز، ولديه فرصة لتجاوز هذا الرقم في المباريات المتبقية من الموسم.

كريستيانو رونالدو امتلك 47 هدفًا في "أولد ترافورد" بين 2006 و2009 وهو اللاعب الوحيد الذي يقترب من صلاح في إنجازه التاريخي، كما أنّها الفترة الذهبية له رفقة الشياطين الحمر.

ويمتلك محمد صلاح 3 مباريات متبقية أمام أستون فيلا وبيرنلي وتشيلسي في "أنفيلد" ويحتاج لتسجيل هدف واحد على أقل ليصبح أكثر لاعب تسجيلًا على أرضه في الدوري الإنجليزي خلال 3 مواسم.

جدير بالذكر أنّ ليفربول سوف يخوض مباراته المقبلة أمام مانشستر سيتي يوم 2 يوليو المقبل في أول لقاء بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.