إنتر يُهدي ميلان الدوري الأوروبي بالفوز على نابولي بثنائية نظيفة

انتصر إنتر على ضيفه نابولي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو مساء الأربعاء ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

دانيلو دامبروزيو كان صاحب هدف التقدم للنيراتزوري في الدقيقة 11 من التسديدة الأولى على المرمى، ليكون إنتر هو أكثر أندية الكالتشيو تسجيلًا من تسديدته الأولى بـ7 مرات.

7 - are the team that have found the net the most times with their first shot of the match in current season, seven. Aim.#InterNapoli pic.twitter.com/49aZuJkklY