إنتر يُهدي ميلان الدوري الأوروبي بالفوز على نابولي بثنائية نظيفة

انتصار مستحق..

انتصر إنتر على ضيفه نابولي بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سان سيرو مساء الأربعاء ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي.

دانيلو دامبروزيو كان صاحب هدف التقدم للنيراتزوري في الدقيقة 11 من التسديدة الأولى على المرمى، ليكون إنتر هو أكثر أندية الكالتشيو تسجيلًا من تسديدته الأولى بـ7 مرات.

7 - are the team that have found the net the most times with their first shot of the match in current season, seven. Aim.#InterNapoli pic.twitter.com/49aZuJkklY — OptaPaolo (@OptaPaolo) July 28, 2020

وفي أثناء محاولات كتيبة جينارو جاتوسو للعودة، قضى لاوتارو مارتينيز على آمالهم بهدف ثانٍ في الدقيقة 74، ليضمن إنتر ثلاث نقاط مهمة في مسيرته هذا الموسم.

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هذا الانتصار هام للغاية لكتيبة أنطونيو كونتي رغم حسم قمة السيري آ لصالح يوفنتوس، حيث استعاد به المرتبة الثانية برصيد 79 نقطة وبفارق نقطة عن أتالانتا الثالث.

في الوقت نفسه فإن هذا الفوز بمثابة الهدية للجار ميلان، فتجمد رصيد نابولي عند النقطة 59 في المركز السابع، وبالتالي حال فوز ميلان في مباراته المقبلة سيرتفع الفارق بينهما إلى 4 نقاط لصالح الروسونيري ويضمن مشاركته في الدوري الأوروبي مباشرةً من دور المجموعات.

نابولي تتبقى له مباراة واحدة في الكالتشيو ستكون قمة أمام لاتسيو، ثم يدخل في معترك دوري أبطال أوروبا بمواجهة برشلونة في كامب نو يوم 8 أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر أن إنتر سيلتقي مع أتالانتا في قمة حسم الوصافة الأسبوع المقبل بالجولة الأخيرة، ثم يذهب إلى ألمانيا لاستكمال مسيرته بالدوري الأوروبي ومواجهة خيتافي يوم 5 أغسطس في ربع النهائي.