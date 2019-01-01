إنتر ينضم لسباق الطامعين في شراء أوباميانج

كونتي يراقب تمرد أوباميانج في صمت

أفادت بعض الصحف الإيطالية وكذلك البريطانية، أن إدارة نادي إنتر ميلان، تراقب عن كثب وضع المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميامج مع آرسنال.

وتحوم الشكوك حول مستقبل مهاجم بوروسيا دورتموند السابق، لمبالغته في مماطلة مسؤولي النادي، في ملف تجديد عقده الذي سينتهي منتصف عام 2021.

وذكرت بعض المصادر في وقت سابق، أن كل محاولات الإدارة اللندنية لتمديد عقد أوبا باءت بالفشل، لتمسك اللاعب بالذهاب لنادٍ يضمن له المنافسة على الألقاب والمشاركة دومًا في دوري أبطال أوروبا.

واليوم الإثنين، أضافت صحيفة "ديلي ستار" إلى الشعر بيتًا، بنشر معلومة تُفيد باهتمام أنطونيو كونتي بأحدث متمرد على مدفعجية الشمال، ليُكمل القوة الهجومية للثعالب بجانب ماكينة الأهداف اللاتينية لاوتارو مارتينيز والدبابة البلجيكية روميلو لوكاكو.

ولفت التقرير، إلى أنه في حال استمر وضع أوباميانج كما هو عليه –دون أن يجدد عقده، فلن يتردد متصدر السيري آ، في التقدم بعرض رسمي للتعاقد معه، لكن دون الكشف عن موعد التحرك.

وما زال الجلاد الأفريقي يغرد بمفرده مع المدفعجية، برفع غلته لـ10 أهداف، على بعد هدفين من متصدر قائمة هدافي البريميرليج جيمي فاردي، بينما فريقه يعاني الأمرين باحتلال المركز الثامن في جدول الترتيب العام، برصيد 19 نقطة، متأخرًا بسبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال.

وجاء بيير إلى ملعب "الإمارات" في شتاء 2018 مقابل رسوم تحويل بلغت حوالي 56 مليون جنيه إسترليني، وخلال هذه الفترة سجل مع الفريق 53 هدفًا من مشاركته في 83 مباراة في مختلف المسابقات.