إنتر ينضم لسباق التعاقد مع نيكولاس بيبي

60 مليون يورو ضد تنقل الدولي الإيفواري للنادي الإيطالي

أصبح نادي إنتر الإيطالي، من أكثر الأندية اهتماماً بالتعاقد مع الجناح الفرنسي نيكولاس بيبي الصيف القادم.

تألق بيبي مع ليل في الفترة الأخيرة، جعله حديث الصحف العالمية، ليصبح رحيله عن ناديه أمر شبه محسوم.

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أندية بايرن ميونيخ، أرسنال، مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان، جميعها أبدت اهتمامها بالتعاقد مع الدولي الإيفواري.

والآن صحيفة "فرانس فوتبول" تؤكد دخول إنتر بقوة في سباق الحصول على خدماته.

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وأوضحت أن النادي الإيطالي رصد مبلغ 60 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة، والتغلب على جميع المنافسين.

يذكر أن بيبي نجح في تسجيل 20 هدف وصناعة 14 مع ليل بجميع البطولات هذا الموسم.