إنتر ينزع شارة القيادة من إيكاردي بعد التلميح الإسباني

هل انتهت رحلة إنتر مع إيكاردي؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

في خطوة مفاجأة، أعلن إنتر رسمياً منح شارة القيادة الخاص بالفريق لحارسه سمير هاندانوفيتش ونزعها من القائد السابق ماورو إيكاردي.

ودخل إيكاردي وزوجته ووكيلته واندا نارا في حرب تصريحات في الأسابيع الأخيرة مع إدارة النادي بسبب تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني.

ونشر إنتر بياناً مقتضباً عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعية أعلن فيه تعيين هاندانوفيتش قائداً للنيراتزوري، دون الإشارة نحو إيكاردي.

Il Club comunica che il nuovo capitano della squadra è Samir #Handanovic#FCIM — Inter (@Inter) February 13, 2019

ويعد هاندانوفيتش هو القائد الثاني في الفريق بعد إيكاردي، وحمل الشارة في عدة مناسبات في غياب الأرجنتيني، آخرها أمام بارما بعد تبديله.

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(🖌️🎨: @omomani) pic.twitter.com/Mp1o5UKUnW — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

وألمح إنتر لتغيير محتمل لشارة القيادة مساء الثلاثاء بعد نشره صورة أثارت جدلاً كبيراً على حسابه الإسباني تظهر إيكاردي وهو يتخلى عن الشارة، ثم قام بحذفها.

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ويحمل إيكاردي شارة قيادة إنتر منذ موسم 2015-2016 عندما عينه خافيير زانيتي، نائب الرئيس الحالي، بالمنصب.