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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إنتر ينزع شارة القيادة من إيكاردي بعد التلميح الإسباني

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هل انتهت رحلة إنتر مع إيكاردي؟

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

في خطوة مفاجأة، أعلن إنتر رسمياً منح شارة القيادة الخاص بالفريق لحارسه سمير هاندانوفيتش ونزعها من القائد السابق ماورو إيكاردي.

ودخل إيكاردي وزوجته ووكيلته واندا نارا في حرب تصريحات في الأسابيع الأخيرة مع إدارة النادي بسبب تجديد عقد اللاعب الأرجنتيني.

ونشر إنتر بياناً مقتضباً عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعية أعلن فيه تعيين هاندانوفيتش قائداً للنيراتزوري، دون الإشارة نحو إيكاردي.

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ويعد هاندانوفيتش هو القائد الثاني في الفريق بعد إيكاردي، وحمل الشارة في عدة مناسبات في غياب الأرجنتيني، آخرها أمام بارما بعد تبديله.

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وألمح إنتر لتغيير محتمل لشارة القيادة مساء الثلاثاء بعد نشره صورة أثارت جدلاً كبيراً على حسابه الإسباني تظهر إيكاردي وهو يتخلى عن الشارة، ثم قام بحذفها.

Inter Icardi

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ويحمل إيكاردي شارة قيادة إنتر منذ موسم 2015-2016 عندما عينه خافيير زانيتي، نائب الرئيس الحالي، بالمنصب.

 
 

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