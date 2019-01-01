إنتر ينافس إيفرتون على ضم جوميز

النادي الإنجليزي لازال يمتلك الأفضلية حتى الآن

قرر نادي برشلونة الإسباني، بيع لاعبه أندري جوميز بعد عودته من إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

جوميز يقدم مستويات مميزة خلال فترة إعارته مع التوفيز هذا الموسم، وهو ما دفع النادي الإنجليزي لمحاولة ضمه بشكل نهائي.

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صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن برشلونة لا يمانع بيع اللاعب في حالة وصول العرض المناسب.

إيفرتون يواجه منافسة شرسة الآن من نظيره الإيطالي إنتر، حيث يتواجد في السوق من أجل لاعب وسط.

التوفيز يعلمون جيداً باهتمام العديد من الأندية بضم النجم البرتغالي، ويطمح في إتمام التعاقد معه في أقرب وقت ممكن.

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التقارير تؤكد أن إيفرتون عرض 25 مليون يورو لضم اللاعب بشكل نهائي، ولكن لا يبدو أن برشلونة سيوافق عليه بشكل فوري، منتظراً المزيد من العروض.

وعلى الجانب الآخر ينتظر إنتر موقفه من التأهل لدوري أبطال أوروبا، للاستفادة من الأموال التي سيجنيها للإنفاق على صقة جوميز.

وهو ما يعطي إيفرتون أفضلية كبيرة، في حالة إقناعه اللاعب بالاستمرار في الدوري الإنجليزي، والتوصل لاتفاق مع برشلونة.