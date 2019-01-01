إنتر يلعب أفضل بدون إيكاردي؟ سباليتي يرفض الرد

المدرب سعيد للغاية برد فعل اللاعبين والجماهير عقب الخروج من الدوري الأوروبي..

أبدى لوتشيانو سبالتيتي مدرب إنتر ميلان سعادته عقب الفوز على ميلان في الديربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال سباليتي عقب المباراة لسكاي سبورت إيطاليا:"حين تلعب بشكل سيئ وتخرج من بطولة الكل ينهال عليك، إذا لم توضح ما حدث وما يجب تصليحه فهذه مخاطرة كبيرة".

وأضاف:"لقد قلت ذلك حينها، علينا العمل على الأدوار والتصرفات لنسيان ما حدث قبل ذلك، وقد رأيت هذا التحول".

أما بسؤاله عما إذا كان إنتر يلعب بشكل أفضل بدون ماورو إيكاردي، قال المدرب:"يجب أن نهنئ لوتارو (مارتينيز) على ركلة الجزاء، و(إيفان) بيريسيتش على التحركات، والجميع على ما قدموه إجمالاً، أشكر كل من في غرفة الملابس، والجماهير أيضاً لأنهم جعلوا الفريق يدرك دعمهم في وقت صعب".

وأشاد سباليتي بلاعبه مارسيلو بروزوفيتش قائلاً:"سأكون مجنوناً إذا أبعدته، هو يلعب بشكل رائع في الوقت الحالي. فيتشينيو أفضل في التقدم للأمام والاختراقات داخل الصندوق، خصوصاً في الركنيات، واللياقة ليست مشكلة بالنسبة له".

يذكر أن الفوز قاد إنتر لاستعادة المركز الثالث بـ53 نقطة، بفارق نقطتين عن ميلان الذي تراجع للمركز الرابع.