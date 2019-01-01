إنتر يكرر تجربة جوليو سيزار مع كييفو

إنتر يخطط للمستقبل بأساليب الماضي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر اقترب من حسم صفقة الحارس الشاب جابرييل برازاو من صفوف كروزيرو.

وكان برازاو من نجوم منتخبات البرازيل السنية في الفترة الماضية وتوج مع منتخب تحت 17 عاماً ببطولة أمريكا الجنوبية في 2017.

وأشارت "لاجازيتا" أن إنتر سيدفع قرابة ثلاثة ملايين يورو من أجل اللاعب، ولكن لن ينضم لصفوف إلا في يونيو المقبل. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وقال التقرير إن اللاعب سيتم إرساله إلى كييفو بداية من فبراير بعد نهاية كأس أمريكا الجنوبية للشباب، في سيناريو مشابه لصفقة جوليو سيزار، حارس الفريق السابق.

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🔵 لعب 35 مباراة

⚽️ سجّل 36 هدفًا



💢 اللاعب بات قريبًا جدًا من الانضمام لـ تشيلسي وفقًا للعديد من التقارير الصحفية🗞️ pic.twitter.com/pqfUbmLXxd — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

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وكان إنتر قد تعاقد مع سيزار في 2004 من فلامينجو وتركه في صفوف كييفو عدة أشهر للتعود على الأجواء الإيطالية.

وكشفت الصحيفة أن إنتر سيعوض كييفو عن احتلال برازاو لمقعد اللاعب الأجنبي بإعطائه لاعبه الشاب فيليتشي دي أميكو.

يذكر أن حراسة مرمى إنتر حالياً تقع على عاتق الثلاثي سمير هاندانوفيتش، توماسو بيرني، ودانييلي باديلي.