إنتر يكتسح برشلونة بثلاثية في دوري أبطال الشباب

بريمافيرا إنتر يعطون الأمل للفريق الأول قبل مواجهته أمام برشلونة

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

سحق إنتر مضيفه برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للشباب تحت 19 عامًا.

ودخل إنتر المباراة بقيادة أورسيتانيو والذي استعان بعدد من الأسماء الجديدة خلال الموسم الحالي وفق مشروع الفريق الذي يهتم بكل الفئات السنية.

وتقدم إنتر في الدقيقة الثامنة والعشرين عن طريق كريستانيو، لينتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم إنتر بهدف مقابل لا شيء، في شوط متكافئ إلى حد كبير.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) October 2, 2019

وفي شوط المباراة الثاني سجل جيانيلي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والسبعين، قبل أن يختتم كولومبيني الثلاثية في الدقيقة السادسة والثمانين ويسدل الستار على أهداف النيراتزوري.

وجرت العادة أن يلعب فريقي الشباب قبل مباراة الفريق الأول بساعات في دوري أبطال أوروبا، وذلك في منافسة دوري الأبطال تحت 19 عامًا.

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يذكر أن إنتر سيحل على كامب نو مساء اليوم من أجل مواجهة برشلونة في قمة مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.