إنتر يقول لا لدجيكو ونعم ليورينتي

روما يرفض التخلي عن دجيكو وإنتر يضع مهاجم توتنهام يورينتي بديلًا له

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

ذكرت مصادر صحفية إيطالية أن روما لا يريد ترك مهاجمه إيدين دجيكو يرحل إلى إنتر، لذا بات النيراتزوري مطالبًا بالبحص عن بديل له.

وكان أنطونيو كونتي مدرب إنتر الجديد قد أبلغ إدارته برغبته في التعاقد مع المهاجم الدولي البوسني إيدين دجيكو خلال الميركاتو.

وحسب الصحف الإيطالية، فإن إنتر عرض 10 مليون يورو من أجل ضم دجيكو، في الوقت الذي يريد فيه روما 20 مليون يورو للاستغناء عن اللاعب.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

وفيما يخص ذلك، قالت توتوسبورت إن إنتر يرى أن هذا المبلغ كبير بالنسبة لدجيكو، لذا فإنه بدأ البحث عن خيار آخر متاح في السوق.

وحسب الصحيفة ذاتها فإن خيار إنتر ذهب إلى فيرناندو يورينتي مهاجم توتنهام هوتسبيرز وصاحب الهدف الشهير في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم أمام مانشستر سيتي.

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يذكر أن إنتر قد تعاقد في الأيام الثلاثة الماضية مع كل من دييجو جودين وفالنتينو لازارو وستيفانو سينسي بشكل رسمي.