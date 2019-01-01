إنتر يقرر عدم التضحية بنجم إيطاليا الشاب ويطلب فازكيز

نشاط كبير لسوق انتقالات إنتر

فيسبوك تويتر هيثم محمد

واصلت وسائل الإعلام الإيطالية متابعة نشاط إنتر الكبير في سوق الانتقالات بعد وصول أنطونيو كونتي مدرباً، ودار الحديث حول مستقبل أندريا بينمامونتي، هداف إيطاليا في مونديال الشباب.

بينامونتي سجل حتى الآن أربعة أهداف قاد بها إيطاليا لنصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في بولندا، جاذباً الأنظار له من عدة أندية.

وأوضحت "سكاي" أن إنتر قرر عدم بيع بينامونتي أو إدراجه في أي صفقات تبادلية، وأن السبيل الوحيد سيكون خروجه معاراً لاكتساب الخبرات.

التقارير الإعلامية تحدثت عن متابعة ليفربول للمهاجم الشاب، وطلبات من روما، كالياري، فيورنتينا، وأندية إيطالية أخرى للتعاقد مع بينامونتي.

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🏆 نهائي دوري الأمم الأوروبية

🇵🇹 🆚 🇳🇱

⌛️ 21:45 بتوقيت مكة المكرمة

📍 بورتو

🏟 الدراجاو

📺 beIN Sports 1HD



نهائي له طابع خامس.. المهاجم الأقوى في العالم حاليًا يقابله المدافع الأصلب.. لمن تكون الغلبة؟ 👀 pic.twitter.com/XioWTAEgG3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

وفي سياق آخر، كشفت "توتوسبورت" أن إنتر يريد التعاقد مع لوكاس فازكيز من ريال مدريد في حال فشله في ضم فالينتينو لازارو، جناح هيرتا برلين.

ويرى إنتر، بحسب التقرير، أن الجناح الإسباني يتناسب مع خطط لعب كونتي، وهناك استعداد من قبل ريال مدريد لتركه الصيف الحالي بعد ضم إيدن هازارد.

وفي نفس السياق، ذكرت "كوريري ديل ميزوجورنو" أن اللاعبين الذين ذكر رئيس نابولي أوريليو دي لاورنتيس أن إنتر طلبهما هما فابيان رويز وبيوتر زيلينسكي.

إنتر أنهى موسمه رابعاً في الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة وسيشارك بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.