إنتر يقدم عرضه الأول لضم لوكاكو

المفاوضات تأخذ منحنى الجدية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر تقدم بالعرض الأول في محاولته للتعاقد مع روميلو لوكاكو من صفوف مانشستر يونايتد.

فيديريكو باستوريلو، وكيل اللاعب، أكد في الأيام الماضية الاهتمام من قبل النيراتزوري بضم المهاجم البلجيكي وسعيه لتأمين الصفقة.

وأفادت "سكاي" أن إنتر عرض استعارة لوكاكو موسمين مقابل عشرة ملايين يورو، ثم إلزامية الشراء مقابل 60 مليون يورو.

وبحسب التقارير، فمانشستر يونايتد لا يمانع بيع لوكاكو، ولكن يطلب 80 مليون يورو، أي ما يزيد بعشرة ملايين عن عرض إنتر.

وتواجد باستوريلي على مدار اليومين الماضيين في مقر إنتر بميلانو للتفاوض مع الإدارة والمدرب أنطونيو كونتي شخصياً حول عدة صفقات.

ويتولى باستوريلي أعمال لوكاكو، فالنتين لازارو، والذي أشارت التقارير لاقتراب انضمامه من هيرتا برلين، والشاب إدواردو فيرجاني الذي قد يدخل في صفقة انضمام دجيكو من روما.