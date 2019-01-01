إنتر يفشل في التوصل لحل مؤقت بأزمة إيكاردي

اجتماع إنتر مع اللاعب ووكيلة أعماله انتهى بدون أي نتيجة إيجابية

يستمر نادي إنتر الإيطالي، في سعيه للخروج من أزمة المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ومشكلة تجديده.

إيكاردي تم سحب شارة قيادة الفريق منه الشهر الماضي، بسبب تعثر مفاوضات توقيعه على عقد جديد.

بايرن ميونخ يصدر بياناً شديد اللهجة بخصوص استبعاد لاعبيه من المنتخب

شبكة "سكاي سبورت" الإيطالية أكدت قيام جوسيبي ماروتا المدير التنفيذي لإنتر، بعقد اجتماع عاجل مع إيكاردي اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن الاجتماع شهد تواجد زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، من أجل البحث عن حل يرضي جميع الأطراف.

الخسارة أمام أياكس أمس لم تكن الأكبر في تاريخ ريال مدريد بدوري الأبطال ⭕️



نستعرض معكم أكبر هزائم المرينجي أوروبيًا ❌ pic.twitter.com/SeDqT9Y8X3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

المُحصلة من الاجتماع لم تكن إيجابية، حيث تمسك كل طرف منهما بموقفه، دون الرغبة في التنازل عن أي شيء.

إيكاردي يرفض سحب الشارة منه، وعلى الجانب الآخر يتمسك إنتر بشروطه في العقد الجديد المُقدم للمهاجم الأرجنتيني.

مورينيو: فخور بسماع اسمي في المدرجات بعد خروج ريال مدريد من دوري الأبطال

ورغم تركيز إنتر مجهوداته على الخروج بحل مؤقت لحين انتهاء الموسم الحالي، والتفرغ لمحادثات التجديد الصيف القادم، إلا أن المفاوضات تعثرت في النهاية.

ويستمر ابتعاد إيكاردي المستمر عن صفوف إنتر منذ سحب الشارة، حيث يؤكد النادي الإيطالي بشكل مستمر أنه يعاني من إصابة في الركبة.