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إنتر يفاوض برشلونة من أجل راكيتيتش وفيدال

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النادي الكتالوني يطلب 60 مليون يورو للاعبه الكرواتي
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

دخل نادي إنتر الإيطالي، في مفاوضات مع نظيره الإسباني برشلونة، من أجل التعاقد مع أحد لاعبي وسط الفريق.

الثنائي أرثورو فيدال وإيفان راكيتيتش، ستتقلص فرص مشاركتهما مع برسا في الموسم القادم، بعد وصول الهولندي فرينكي دي يونج.

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فيدال اشتكى أكثر من مرة هذا الموسم، بسبب عدم اعتماد المدرب إرنستو فالفيردي عليه بشكل أساسي، وهو ما قد يجعله قريباً للرحيل.

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صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أكدت سعي إنتر وراء الثنائي، ولكن الأفضلية تأتي لراكيتيتش.

وأوضحت أن برشلونة طلب مبلغ 60 مليون يورو، من أجل التخلي عن لاعبه الذي بلغ مؤخراً 31 عاماً.

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ويعتبر فيدال هو الصفقة البديلة في حالة الفشل في ضم الدولي الكرواتي، خاصة وأنه ليس خياراً أساسياً في برشلونة.

ومن المتوقع أن يصل سعره 25 مليون يورو فقط، وهو المبلغ الذي لن يمثل أي مشكلة للنادي الإيطالي.

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