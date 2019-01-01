إنتر يغلق الباب أمام الجميع ويجدد عقد شكرينيار

إنتر يضمن تواجد السلوفاكي في سان سيرو

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

توصل نادي إنترناسيونالي الإيطالي، لاتفاق مع مدافعه السلوفاكي، ميلان شكرينيار، لتجديد تعاقده مع النادي.

اللاعب الشاب سيجدد تعاقده إلى 2023، حسب سكاي الإيطالية، والذي سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي خلال الأسابيع المقبلة.

وسيحصل اللاعب على راتب يقدر بـ3 مليون يورو تزيد بالإضافة إلى المكافآت، وذلك لإنهاء التكهنات حول رحيله عن صفوف النيراتزوري.

وانضم شكرينيار لصفوف سامبدوريا في صيف 2016، مقابل 20 مليون يورو بالإضافة إلى بطاقة اللاعب جانليوكا كابراري.

🔴🔵 فالفيردي يحذر لاعبي برشلونة من مباراة الإياب أمام مانشستر يونايتد 🗣️🔻 pic.twitter.com/4d7N9fYpIq — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 11, 2019

ليخوض 79 مباراة ويسجل 4 أهداف في جميع المسابقات.

وكانت أندية مانشستر سيتي ويونايتد من أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب السلوفاكي البالغ 24 عاماً.