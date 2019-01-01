إنتر يعلن عن اجتماع بين ماروتا وإيكاردي لحل الأزمة

كيف سينتهي مسلسل إيكاردي وإنتر؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن إنتر عن أن اجتماعاً دار مساء الأربعاء بين مسؤولي الفريق ولاعبه ماورو إيكاردي وزوجته وواندا نارا لحل الأزمة الدائرة بين الطرفين.

وامتنع إيكاردي عن المشاركة مع النيراتزوري منذ أزمة سحب الشارة الشهر الماضي، وتحجج بمعاناته من آلام في الركبة أبعدته عن اللعب.

وقال إنتر في بياناً رسمياً على صفحته نُشر في الثالثة ظهراً ولكن بتاريخ السابعة صباحاً، قال إن اجتماعاً دار بين مدير القطاع الرياضي بيبي ماروتا وإيكاردي وواندا نارا جرى اليوم، الأربعاء.

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فاز: 🔟

تعادل: 5⃣



هل تتذكرها؟ 🤔 #أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/QCibihbINi — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

L’Amministratore Delegato Sport dell’Inter Giuseppe Marotta ha incontrato nella giornata odierna @mauroicardi e Wanda Nara.

Si è trattato di un incontro cordiale volto alla ricerca di una soluzione nell’interesse di tutte le parti coinvolte #FCIM

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وذكر البيان أن الهدف من الاجتماع هو الوصول لاتفاق وحل يرضي كل الأطراف المعنية في الموضوع، دون أن يوضح البيان إذا كان اللاعب سيعود للمشاركة أم لا وما نتيجة المقابلة بين الطرفين.

واندا نارا كانت قد دخلت في حرب تصريحات تلفازية وعبر وسائل التواصل مع إدارة إنتر، وآخرها اشتباكها مع لاعب الفريق السابق أنطونيو كاسانو الذي اتهمها بالتسبب في الأزمة.

ويُعلن إنتر في الساعات المقبلة عن قائمته المنتظرة لمواجهة الفريق مع إينتراخت فرانكفورت مساء الخميس بدور الستة عشر للدوري الأوروبي.