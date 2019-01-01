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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

إنتر يعلن إصابة ناينجولان

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Getty Images
إصابة في توقيت صعب للنيراتزوري
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن إنتر رسمياً عن تعرض متوسط ميدانه رادجا ناينجولان للإصابة على مستوى القدم وابتعاده عن تشكيلة الفريق بالفترة المقبلة.

وعانى البلجيكي من عدة إصابات الموسم الجاري أبعدته عن عديد المباريات في النصف الأول من الموسم وأثرت على مستواه.

وأعلن إنتر أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية صباح الأربعاء، والتي كشفت وجود شد في عضلات القدم اليسرى.

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وأشار البيان أن حالة اللاعب سيتم تقييمها مجدداً الأسبوع المقبل، مما سيعني غيابه عن لقاء الخميس أمام إينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي.

الإصابة تعني أيضاً أن مشاركة اللاعب في لقاء العودة الأسبوع المقبل ومباراة سبال ثم ديربي ميلانو أمام ميلان أصبحت محل شك.

يذكر أن إنتر كان قد ضم ناينجولان الصيف الماضي مقابل 24 مليون يورو والثنائي نيكولو زانيولو ودافيدي سانتون.

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