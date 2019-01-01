إنتر يعلن إصابة ناينجولان

إصابة في توقيت صعب للنيراتزوري

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن إنتر رسمياً عن تعرض متوسط ميدانه رادجا ناينجولان للإصابة على مستوى القدم وابتعاده عن تشكيلة الفريق بالفترة المقبلة.

وعانى البلجيكي من عدة إصابات الموسم الجاري أبعدته عن عديد المباريات في النصف الأول من الموسم وأثرت على مستواه.

وأعلن إنتر أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية صباح الأربعاء، والتي كشفت وجود شد في عضلات القدم اليسرى.

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🚨 | INJURY UPDATE@OfficialRadja underwent an MRI scan at the Humanitas Research Hospital in Rozzano this morning after a problem picked up in training. Results revealed a pulled gastrocnemius muscle in his left leg. #FCIM — Inter (@Inter_en) March 6, 2019

على طريقة سوبر ماريو، مبابي يقضي على اليونايتد في أولد ترافورد ويستعد لمواجهة حديقة الأمراء 🔥🔥 pic.twitter.com/TGlNioxO7a — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 6, 2019

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وأشار البيان أن حالة اللاعب سيتم تقييمها مجدداً الأسبوع المقبل، مما سيعني غيابه عن لقاء الخميس أمام إينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي.

الإصابة تعني أيضاً أن مشاركة اللاعب في لقاء العودة الأسبوع المقبل ومباراة سبال ثم ديربي ميلانو أمام ميلان أصبحت محل شك.

يذكر أن إنتر كان قد ضم ناينجولان الصيف الماضي مقابل 24 مليون يورو والثنائي نيكولو زانيولو ودافيدي سانتون.