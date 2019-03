إنتر يعلن إصابة ناينجولان

أعلن إنتر رسمياً عن تعرض متوسط ميدانه رادجا ناينجولان للإصابة على مستوى القدم وابتعاده عن تشكيلة الفريق بالفترة المقبلة.

وعانى البلجيكي من عدة إصابات الموسم الجاري أبعدته عن عديد المباريات في النصف الأول من الموسم وأثرت على مستواه.

وأعلن إنتر أن اللاعب خضع للفحوصات الطبية صباح الأربعاء، والتي كشفت وجود شد في عضلات القدم اليسرى.

يوفنتوس يزف أخبارًا سعيدة بشأن خضيرة

🚨 | INJURY UPDATE@OfficialRadja underwent an MRI scan at the Humanitas Research Hospital in Rozzano this morning after a problem picked up in training. Results revealed a pulled gastrocnemius muscle in his left leg. #FCIM