إنتر يطلب 25 مليون لبيع فيتشينو لتوتنهام

بوتشيتينو يريد ضمه للفريق اللندني الصيف القادم

يحاول نادي توتنهام الإنجليزي، التعاقد مع ماتياس فيتشينو لاعب وسط إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ27 عاماً ظهر بشكل أساسي مع إنتر هذا الموسم، بعدما حاز على إعجاب المدرب لوتشيانو سباليتي.

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ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، قرر ضم اللاعب لصفوفه، لدعم خط وسط سبيرز في المستقبل.

تقارير صحفية أكدت أن إنتر لا يمانع التخلي عن فيتشينو في حالة وصول العرض المناسب.

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ومن المتوقع قبول النيراتزوري لأي عرض قيمته لا تقل عن 25 مليون جنيه إسترليني.

ونجح فيتشينو الذي يرتبط بعقد مع إنتر حتى 2022، في تسجيل 3 أهداف في 30 مباراة مع إنتر هذا الموسم.