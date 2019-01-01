إنتر يستشير بانديف بخصوص صفقته المقبلة

إنتر يعمل لتدعيم صفوفه للموسم المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف جوران بانديف، نجم جنوى الحالي وإنتر سابقاً، أن مسؤولي النيراتزوري طلبوا مشورته بخصوص مواطنه المقدوني إلييف إلماس، لاعب فنرباخشه.

بانديف كان أحد أفراد الكتيبة الذهبية لإنتر التي تُوجت بالخماسية ما بين 2010 و2011، قبل أن يرحل إلى نابولي وجلطة سراي، وحالياً مع جنوى.

وتحدث قائد المنتخب المقدوني مع "هابير تورك" قائلاً: "بيبي ماروتا تحدث معي وطلب رأيي في إلييف، بالتأكيد سأكون سعيداً لرؤيته يرتدي قميص إنتر".

وأكمل: "برأيي سيكون مناسباً للغاية لخطة المدرب الجديد أنطونيو كونتي 3-5-2، هي الأمثل للاعب مثله، ولكن القرار للاعب وعائلته".

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وأوضحت الصحيفة أن فنرباخشه يطلب 15 مليون يورو لبيع متوسط ميدانه الشاب، والبالغ من العمر عشرين عاماً.

وشارك إلييف في 39 مباراة مع الفريق التركي الموسم الجاري بكل المسابقات، وسجل ثلاثة أهداف، كما لعب لمنتخب بلاده مقدونيا الشمالية.