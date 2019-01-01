النتائج المباشرة
الانتقالات

إنتر يزاحم لاتسيو وأرسنال على خدمات براهيمي

التعليقات()
الجزائري يجذب الأنظار
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يقترب الجناح الجزائري، ياسين براهيمي، من الرحيل عن بورتو بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده.

وقضى اللاعب 5 سنوات مع التنين البرتغالي، عقب انضمامه من صفوف غرناطة الإسباني في 2014.

ويجذب الجزائري أنظار العديد من الفرق، أبرزها باريس سان جيرمان، الذي سبق له التدرج في فئاتها السنية قبل أن يرحل ويلعب منتخب الجزائر.

ووفقًا لفرانس فوتبول، فأن إنتر الإيطالي يحضر عرضًا من أجل ضم الجزائري البالغ 29 عامًا.

اختيارات المحررين

رباعي أياكس تحت رادار روما بعد الفوز على ريال مدريد

ويعد أرسنال ولاتسيو من أبرز المهتمين للحصول على خدمات اللاعب، الذي رفض تجديد تعاقده للبقاء في ملعب الدراجاو.

وسيكون هناك سباق محموم بين الفرق الثلاثة من أجل إقناع الجزائري بالانتقال بشكل حر في الصيف المقبل.

وخاض الجزائري الموسم الحالي 36 مباراة سجل 10 وصنع 7 في جميع المسابقات.

ويسعى براهيمي للمساهمة في تأهل بورتو لربع نهائي دوري الأبطال، عند لقاء روما الإيطالي في إياب ثمن نهائي المسابقة.

إغلاق