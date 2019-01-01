إنتر يزاحم لاتسيو وأرسنال على خدمات براهيمي

الجزائري يجذب الأنظار

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يقترب الجناح الجزائري، ياسين براهيمي، من الرحيل عن بورتو بنهاية الموسم بعد نهاية تعاقده.

وقضى اللاعب 5 سنوات مع التنين البرتغالي، عقب انضمامه من صفوف غرناطة الإسباني في 2014.

ويجذب الجزائري أنظار العديد من الفرق، أبرزها باريس سان جيرمان، الذي سبق له التدرج في فئاتها السنية قبل أن يرحل ويلعب منتخب الجزائر.

ووفقًا لفرانس فوتبول، فأن إنتر الإيطالي يحضر عرضًا من أجل ضم الجزائري البالغ 29 عامًا.

ويعد أرسنال ولاتسيو من أبرز المهتمين للحصول على خدمات اللاعب، الذي رفض تجديد تعاقده للبقاء في ملعب الدراجاو.

وسيكون هناك سباق محموم بين الفرق الثلاثة من أجل إقناع الجزائري بالانتقال بشكل حر في الصيف المقبل.

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وخاض الجزائري الموسم الحالي 36 مباراة سجل 10 وصنع 7 في جميع المسابقات.

ويسعى براهيمي للمساهمة في تأهل بورتو لربع نهائي دوري الأبطال، عند لقاء روما الإيطالي في إياب ثمن نهائي المسابقة.