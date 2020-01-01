إنتر يحدد بديلًا جديدًا للاوتارو مارتينيز بالرغم من تصريحات أوسيليو

بالرغم من تصريحات المدير الرياضي بييرو أوسيليو إنتر يبدأ التحرك من أجل حسم بديل لاوتارو مارتينيز.

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن نادي إنتر بدأ في التحرك من أجل إيجاد لاعب بديل للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ليكيب" والتي أكدت أن اللاعب ألكسندر لاكازيت نجم آرسنال يعد ضمن البدائل المرشحة.

وأوضحت الصحيفة أن مشاركة إنتر في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل سيكون عاملًا هامًا في حسم صفقة النجم الفرنسي.

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وكان بييرو أوسيليو المدير الرياضي لنادي إنتر قد أكد في تصريحات صحفية سابقة أن فريقه لا يسعى للتخلي عن خدمات الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

ويحاول فريق برشلونة بكل ما أوتي من قوة الحصول على خدمات لاوتارو مارتينيز في صفوفه خلال الموسم المقبل لدعم خط هجومه الذي يعاني.

وأوضح أوسيليو أيضًا في نفس التصريحات أن النادي غير مهتم بالحصول على خدمات اللاعب تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني.

جدير بالذكر أن إنتر من المنتظر أن يفقد لاعبين في الهجوم خلال الصيف المقبل بشكل نهائي هما لاوتارو مارتينيز الذي سينتقل لبرشلونة على الأغلب وماورو إيكاردي الذي يلعب في إعارة حاليًا لباريس سان جيرمان.