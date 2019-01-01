إنتر يحاول تخفيض مبلغ التعاقد مع كييزا

ربما تكون الصفقة الأغلى في تاريخ النادي الإيطالي

انضم نادي إنتر الإيطالي، لسباق التعاقد مع فيديريكو كييزا جناح إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

كييزا يعتبر الهدف الأول للعديد من الأندية، عقب تألقه اللافت للأنظار مع فيورنتينا هذا الموسم بالدوري الإيطالي.

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يوفنتوس هو النادي الأكثر اهتماماً بكييزاً، حيث يريده كصفقة أساسية له لدعم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أكد دخول إنتر أيضاً بقوة لاقتناص الصفقة من السيدة العجوز.

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وأوضح أن المشكلة الأكبر أمام النيراتزوري هي سعر اللاعب، حيث تصل قيمته إلى 75 إلى 80 مليون، وهي القيمة التي لم يدفعها إنتر من قبل في لاعب واحد.

ويسعى إنتر لتخفيض هذا المبلغ من أجل ضم كييزا، في تحدي صعب جداً مع يوفنتوس صاحب القدرات المالية الأكبر.

منافس آخر لإنتر على كييزا وهو بايرن ميونيخ، لكن رغبة اللاعب في البقاء بإيطاليا، تحصر السباق بين الثنائي الإيطالي إنتر ويوفي.