إنتر يحاول إنقاذ دانيلو من دكة مانشستر سيتي

النادي الإنجليزي لا يمانع التخلي عن الظهير البرازيلي

يحاول نادي إنتر الإيطالي، التعاقد مع دانيلو ظهير مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

دانيلو لم يظهر كثيراً مع مانشستر سيتي هذا الموسم، لخروجه من حسابات المدرب بيب جوارديولا، الذي يعتمد على خيارات أخرى.

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شبكة "سكاي" الإيطالية أكدت أن البرازيلي يعتبر من الأهداف الرئيسية بالميركاتو الصيفي لتدعيم دفاع الفريق.

وأوضحت أن النيراتزوري دخل بالفعل في محادثات رسمية مع سيتي من أجل الحصول على خدماته.

وعلى الجانب الآخر لا يمانع مانشستر سيتي التخلي عن اللاعب، لرغبة جوارديولا في التعاقد مع عنصر آخر بمركز الظهير الأيمن.

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ومن المتوقع أن يقبل سيتي بمبلغ أقل من 30 مليون يورو، والذي دفعه لضم دانيلو صاحب الـ20 ظهور مع الفريق بجميع البطولات هذا الموسم.

وفي حالة نجاح الصفقة سيلجأ سيتي لضم ظهير جديد، على الأرجح سيكون آرون وان بيساكا نجم كريستال بالاس.