إنتر يتجه نحو يوفنتوس لتعويض رحيل إيكاردي المحتمل

إيكاردي يرفض بنود إنتر لتجديد العقد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر وضع باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، كخيار أول لتعويض ماورو إيكاردي في حال رفضه تجديد عقده ورحيله.

وتحدثت واندا نارا، وكيلة وزوجة إيكاردي، في الأيام الأخيرة عن عدم اقتناعها بالعرض المقدم للأرجنتيني لتجديد عقده مع إنتر وأكدت توقف المفاوضات.

ونشر إيكاردي مساء الخميس منشوراً على حساباته على شبكات التواصل أكد فيه تأييده لتحركات زوجته وتكذيب التقارير الصحفية عن رفض إنتر التفاوض معها. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وقالت "توتوسبورت" إن بيبي ماروتا، رئيس القسم الرياضي بإنتر الجديد، يضع ديبالا كمعوض محتمل في حال رفض إيكاردي البقاء رغم تأكيداته للجماهير ببقائه .

🔴بعض التقارير الصحفية تتحدث عن نية برشلونة بيع كوتينيو من أجل استعادة نيمار من باريس سان جيرمان.😮 pic.twitter.com/ZCZLlnRoSg — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 11, 2019

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وأشارت الصحيفة للعلاقة القوية بين ديبالا وماروتا منذ وقت الأخير مع يوفنتوس، خصوصاً وأنه كان من تعاقد معه من باليرمو.

ويلعب إنتر مساء الأحد أمام بينفينتو ضمن منافسات كأس إيطاليا، اللقاء الذي سيكون دون جماهير بسبب عقاب النادي على هتافاته العنصرية في مباراة نابولي.