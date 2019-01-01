النتائج المباشرة
الانتقالات

إنتر يتجه نحو يوفنتوس لتعويض رحيل إيكاردي المحتمل

التعليقات()
getty images
إيكاردي يرفض بنود إنتر لتجديد العقد

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أوردت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر وضع باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، كخيار أول لتعويض ماورو إيكاردي في حال رفضه تجديد عقده ورحيله.

وتحدثت واندا نارا، وكيلة وزوجة إيكاردي، في الأيام الأخيرة عن عدم اقتناعها بالعرض المقدم للأرجنتيني لتجديد عقده مع إنتر وأكدت توقف المفاوضات.

ونشر إيكاردي مساء الخميس منشوراً على حساباته على شبكات التواصل أكد فيه تأييده لتحركات زوجته وتكذيب التقارير الصحفية عن رفض إنتر التفاوض معها.

اختيارات المحررين

وقالت "توتوسبورت" إن بيبي ماروتا، رئيس القسم الرياضي بإنتر الجديد، يضع ديبالا كمعوض محتمل في حال رفض إيكاردي البقاء رغم تأكيداته للجماهير ببقائه .

Dybala Juventus Inter Serie A

مورينيو يرحب بالعودة لقيادة فريقه القديم

وأشارت الصحيفة للعلاقة القوية بين ديبالا وماروتا منذ وقت الأخير مع يوفنتوس، خصوصاً وأنه كان من تعاقد معه من باليرمو.

ويلعب إنتر مساء الأحد أمام بينفينتو ضمن منافسات كأس إيطاليا، اللقاء الذي سيكون دون جماهير بسبب عقاب النادي على هتافاته العنصرية في مباراة نابولي.

 

الموضوع التالي:
نيمار عرض نفسه 5 مرات على برشلونة للموافقة على عودته
الموضوع التالي:
الاتحاد الأوروبي يوقف لوفرين بسبب مباراة كرواتيا وإسبانيا
الموضوع التالي:
مولر يغيب غن مباراتي ليفربول في دوري أبطال أوروبا
الموضوع التالي:
تشيلسي يرفض اقتراح برشلونة ويحاول من جديد مع هيجواين
الموضوع التالي:
لماذا رفض برشلونة التوقيع مع موراتا؟
إغلاق