إنتر يؤكد جاهزية فاليرو لمباراة روما

إنتر يكشف تفاصيل إصابة بورخا فاليرو ويؤكد تحسن حالته

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن إنتر ميلانو رسميًا أن نجم وسط ميدانه الإسباني بورخا فاليرو سيكون جاهزًا لمواجهة روما السبت المقبل.

وسيحل روما ضيفًا ثقيلًا على إنتر ميلانو السبت المقبل في قمة مواجهات الأسبوع الثالث والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وستشهد القمة التي سيستضيفها جيوسيبي مياتزا صراعًا كبيرًا بين الفريقين بسبب بطاقتي دوري أبطال أوروبا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ أبريل ٢٠١٩

وقبل 96 ساعة من المواجهة، أعلن إنتر ميلان أن نجم وسط ميدانه الإسباني بورخا فاليرو قد تعافى من إصابته التي لحقت به مؤخرًا.

وقال إنتر إن فاليرو سيكون جاهزًا للمواجهة المنتظرة بين النيراتزوري وروما مساء السبت المقبل، وأنه لا يعاني من أية إصابات في الوقت الحالي.

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يذكر أن فاليرو كان قد تعرض لإصابة على مستوى الساق في المواجهة الأخيرة لإنتر ميلان أمام فروسينوني.