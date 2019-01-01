إنتر يؤكد إجراء عملية جراحية لميراندا وغيابه أمام فرانكفورت

تعرض هو وزميله بروزوفيتش للإصابة خلال مواجهة سبال

أكد نادي إنتر الإيطالي، أن مدافعه البرازيلي جواو ميراندا سيخضع لعملية جراحية في الأنف بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

ميراندا تعرض للإصابة خلال فوز إنتر الأخير بهدفين نظيفين على سبال في الدوري الإيطالي.

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ووفقاً للموقع الرسمي للنيراتزوري، فإن البرازيلي المخضرم سيقوم بعملية جراحية، لمعالجة كسر في عظام الأنف.

وعلى جانب آخر كان يعاني مارسيلو بروزوفيتش لاعب وسط الفريق من مشكلة في الفخذ.

وحسبما أشار التقرير الطبي الذي نشره إنتر، فإن الكرواتي لن يحتاج للخضوع لأي إجراء جراحي.

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ومن المقرر أن يبقى الثنائي تحت الرعاية والرقابة الطبية، مع عدم الزج بهما في التدريبات خلال الأيام القليلة القادمة.

إصابة بروزوفيتش وميراندا، ستبعد كل منهما عن مباراتي إينتراخت فرانكفورت في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي بعد غدٍ الخميس.

وقد تمنعهما أيضاً من الظهور في ديربي ميلان على ملعب سان سيرو بالدوري الأسبوع القادم.