إنتر ونابولي يترقبان موقف أرسنال من بن ناصر

الجزائري الشاب يتألق في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن إنتر انضم لنابولي في مراقبة الموهبة الجزائرية إسماعيل بن ناصر، لاعب إمبولي، وسط ترقب موقف ناديه السابق أرسنال.

ولعب بن ناصر مع أرسنال في الفترة ما بين 2015 و2017، ثم باعه الأخير نهائياً إلى إمبولي، والذي تألق في صفوفه خلال الموسم الجاري بالمشاركة في 29 مباراة بالدوري.

وأكد رئيس إمبولي فابريزيو كورسي في تصريحات مع "توتو نابولي" اهتمام وصيف الدوري الإيطالي بخدمات الجزائري الدولي، وعدم ممانعته بيعه لهم.

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(🎥: TW/belalb8) pic.twitter.com/RdweIALCDA — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 7, 2019

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كما أشار "إف سي إنتر نيوز" إلى وجود كشافي النيراتزوري في لقاءات إمبولي الأخيرة لمتابعة اللاعب عن كثب بعد الأرقام المميزة وكونه أحد أفضل قاطعي الكرات في إيطاليا الموسم الجاري.

ويخشى الفريقان الإيطاليان من بند في عقد بن ناصر مع إمبولي يعطي الأفضلية لأرسنال لمطابقة أي عرض يُقدم لشراء بن ناصر الذي تقدر قيمته في حدود 12 مليون يورو.

يذكر أن بن ناصر سبق ومثل المنتخب الجزائري الأول في ثمام مباريات بعدما تدرج في الفئات العمرية لفرنسا بالماضي.