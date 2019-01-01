إنتر ميلان يواصل التراجع ويسقط أمام تورينو

تورينو يهدد مركز إنتر الثالث ويتغلب عليه بهدف للا شيء

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

نجح تورينو في تحقيق انتصار هام على حساب إنتر ميلان بهدف مقابل لا شيء، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي.

وظهر إنتر بوجه شاحب بعد خطة جديدة ومفاجآت على مستوى العناصر التي بدأت المباراة من قبل المدرب لوتشيانو سباليتي الذي عاد ليثير الجدل مرة أخرى.

على الناحية الأخرى، دخل والتر ماتزاري المباراة بقوة وظهر بأنيابه منذ اللحظات الأولى التي وضحت بحثه عن الفوز ولا شيء غيره.

ولم ينجح إنتر بخطته غير المعتادة في خلق المحاولات بالشكل الذي أراده، حيث لعب بخطة 3/5/2 بدون أجنحة مما عطل كثيرًا من تحرك لاعبيه.

على الناحية الأخرى كان تورينو أكثر تنوعًا في عملياته الهجومية، ولعب بشكل كبير على استغلال الضربات الثابتة اعتمادًا على زازا وبيلوتي.

وفي كرة ركنية لعبها كريستيان أنسالدي، سجل بيتزي هدف المباراة الوحيد بعد ضربة رأسية فشل الحارس سمير هاندانوفيتش في التعامل معها.

وانتهى الشوط الأول على وقع تقدم تورينو بهذا الهدف، أمام عجز تام من لاعبي إنتر ميلان على الوصول إلى مرمى أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني لم تختلف الأمور كثيرًا، بل ظهر إنتر بشكل أسوأ مما ظهر عليه في شوط المباراة الأول، ولم ينجح في أي من محاولاته لتغيير النتيجة.

وشهدت الدقائق الأخيرة من عمر المباراة تعرض الجناح الإيطالي ماتيو بوليتانو للطرد بعد اعتراضه على حكم اللقاء مما استدعى تلقي بطاقة صفراء ثانية.

وبعشرة لاعبين، لم يفلح إنتر فيما لم يفلح فيه وهو مكتمل الصفوف، لتنتهي المباراة بانتصار تورينو الذي أكد على وجود مشكلة ما في إنتر.