إنتر ميلان يحقق رقماً تاريخياً في انطلاقة كونتي

استمراراً لبداية رائعة من جانب إنتر ميلان للموسم الحالي، فاز الفريق على سامبدوريا 3-1 ضمن منافسات الأسبوع السادس للكالتشيو.

تقدم ستيفانو سينسي في الدقيقة 20، وأضاف أليكسيس سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 22، قبل أن يُطرد في الدقيقة 46 للإنذار الثاني.

وفي الدقيقة 55 نجح جانكتو بتقليص الفارق، قبل أن يقتل جاليارديني المباراة في الدقيقة 61.

هذا الفوز هو السادس على التوالي للنيراتزوري، ليتركه على صدارة الكالتشيو بـ18 نقطة هم العلامة الكاملة حتى الآن.

