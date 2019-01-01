مانشستر يونايتد ينتصر ودياً على إنتر بهدف جرينوود

النيراتزوري والشياطين الحمر يواصلان التحضيرات للموسم الجديد

فيسبوك تويتر هيثم محمد

حقق مانشستر يونايتد فوزاً ودياً جديدً عندما انتصر على إنتر بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الطرفين مساء السبت في سنغفورة.

وسجل ميسون جرينوود لمانشستر يونايتد بالدقيقة 76 من عمر المباراة الهدف الوحيد باللقاء، مواصلاً الأداء الطيب للشاب في اللقاءات التحضيرية.

ودفع مانشستر يونايتد بتشكيلة أساسية شهدت تواجد بول بوجبا، أنتوني مارسيال، والوافدين ديفيد جيمس وآرون وان بيساكا، بينما تواصل غياب روميلو لوكاكو للقاء الثالث على التوالي.

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وفي المقابل، استمرت معاناة إنتر الهجومية في ظل عدم وصول لاوتارو مارتينيز من العطلة واستبعاد ماورو إيكاردي، فاعتمد على صامويل لونجو والشاب سيباستيانو إسبوسيتو.

وتعرض السويدي فيكتور ليندلوف، مدافع يونايتد، لإصابة قوية أثناء مجريات اللقاء أدت لخروجه ودخول فيل جونز بديلاً له.

وتتواصل تحضيرات إنتر في جولته الآسيوية عندما يلعب مع يوفنتوس في الرابع والعشرين من الشهر الجاري ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية.

وسيلعب مانشستر يونايتد مع مواطنه توتنهام في الخامس والعشرين من يوليو في الصين ضمن كأس الأبطال الدولية الودية أيضاً.