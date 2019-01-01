إنتر يرفع عرضه لضم لوكاكو

مانشستر يتمسك بطلباته المادية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير صحفية إيطالية وإنجليزية عدة أن إنتر رفع عرضه لمانشستر يونايتد من أجل التعاقد مع مهاجمه روميلو لوكاكو.

إنتر كان قد تقدم بعرض لاستعارة اللاعب موسمين مقابل 10 ملايين يورو لموسمين، وإلزامية الشراء بعد انتهاء تلك المدة.

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وذكرت "سكاي" أن العرض الجديد هو إعارة مقابل 10 مليون يورو لموسم، ولكن إلزامية شراء مقابل 60 مليوناً إضافية تدفع مجزئة.

وأضاف التقرير أن إنتر سيدفع 30 مليون يورو الصيف المقبل ليونايتد، ثم 60 إضافية في الصيف الذي سيليه لتفادي دفع 70 مليون دفعة واحدة.

ويتواجد حالياً بييرو أوسيليو، المدير الرياضي لإنتر، في مانشستر لتقديم العرض رسمياً لمسؤولي يونايتد، بحسب التقارير.

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وسافر لوكاكو رفقة بعثة يونايتد إلى أستراليا للمشاركة في التحضيرات لبدء الموسم الجديد.