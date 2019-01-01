إنتر وراء انتقال دارميان إلى بارما

دارميان يترك مانشستر يونايتد بعد خروجه من الحسابات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير أن إنتر وراء صفقة انتقال ماتيو دارميان من صفوف مانشستر يونايتد إلى بارما في ختام سوق الانتقالات الصيفية.

دارميان ترك مانشستر يونايتد إلى بارما في صفقة بيع نهائي قُدرت بحسب التقارير في حدود المليون ونصف مليون يورو.

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وقالت "كوريري" إن إنتر تعاون مع بارما لإعادة دارميان لإيطاليا، وسيقوم بضمه لصفوفه في يناير المقبل أو الصيف القادم.

وأشار التقرير أن أنطونيو كونتي، مدرب الفريق، يملك حالياً أنطونيو كاندريفا في الجهة اليمنى، بالإضافة للصفقة الجديدة فالنتينو لازارو الذي يعاني من التأقلم مع الكرة الإيطالية.

وأوضح التقرير أن لازارو يجيد في الهجوم ولكن يعاني في الشق الدفاعي، مما دفع كونتي لتشجيع الإدارة للتحرك نحو دارميان.

وسبق وعمل كونتي ودارميان معاً في صفوف المنتخب الإيطالي أثناء أمم أوروبا 2016 ومشوار التأهل لها.