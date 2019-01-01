مدافع إنتر عن سانشيز: لاعب خطير ويمكنه خلق المشاكل

الصفقة قد تحدث خلال الساعات القليلة القادمة

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

رحب دانيلو دامبروسيو مدافع نادي إنتر الإيطالي، بقدوم المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز لصفوف الفريق.

العديد من التقارير الصحفية أشارت لاقتراب إنتر من حسم الصفقة، بضم سانشيز على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من مانشستر يونايتد.

وقال مدافع إنتر عن سانشيز:"لاعب خطير جداً ويمكنه وضع المدافعين في ورطة بفضل مهاراته وسرعته".

وأما عن لوكاكو:"يمتلك قدرات بدنية مميزة تجعله قادراً على الهيمنة داخل منطقة الجزاء".

وتابع:"اللاعبون في إيطاليا يدركون قوة المسابقة وصعوبتها، ومتحمس لرؤية الوافدين الجدد على النادي".

يذكر أن إنتر أبرم بعض الصفقات الهامة هذا الصيف، أبرزها نيكولو باريلا، ستيفانو سينسي والمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو.