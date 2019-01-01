إنتر لمانشستر سيتي: شكرينيار ليس للبيع

إنتر يخبر مانشستر سيتي بضرورة نسيان شكرينيار

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أفادت مصادر صحفية إنجليزية وإيطالية أن إدارة نادي إنتر قد أبلغت نظيرتها في مانشستر سيتي بصرف النظر عن التعاقد مع المدافع الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار.

وكانت أكثر من صحيفة إنجليزية قد تحدثت عن رغبة بيب جوارديولا في التعاقد مع ميلان شكرينيار في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تعويض إصابة إيمريك لابورت بالقطع في الرباط الصليبي.

وقالت ذا صن وميدياسيت إن إدارة مانشستر سيتي عرضت 65 مليون باوند من أجل التعاقد مع شكرينيار في الميركاتو الشتوي المقبل.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 8, 2019

ولكن رد إنتر جاء مطالبًا إدارة مانشستر سيتي بالبحث عن خيار آخر، وذلك نظرًا لأن ميلان شكرينيار ليس للبيع ولا نية للتفريط فيه في الوقت الحالي.

وجدد شكرينيار تعاقده مع إنتر إلى غاية العام 2023، حيث أكد أنه يتمنى البقاء طويلًا في صفوف النيراتزوري، وأكد إنتر أنه جزء مهم من مشروعه الجديد.

ما الذي يعنيه احتفال كريستيانو رونالدو الشهير "siiiiii"؟

يذكر أن إيمريك لابورت قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، ما سيبعده عن الملاعب لنحو 6 أشهر.