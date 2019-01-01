الدوري الإنجليزي الممتاز

إنتر لمانشستر سيتي: شكرينيار ليس للبيع

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Getty Images
إنتر يخبر مانشستر سيتي بضرورة نسيان شكرينيار

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

أفادت مصادر صحفية إنجليزية وإيطالية أن إدارة نادي إنتر قد أبلغت نظيرتها في مانشستر سيتي بصرف النظر عن التعاقد مع المدافع الدولي السلوفاكي ميلان شكرينيار.

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وكانت أكثر من صحيفة إنجليزية قد تحدثت عن رغبة بيب جوارديولا في التعاقد مع ميلان شكرينيار في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تعويض إصابة إيمريك لابورت بالقطع في الرباط الصليبي.

وقالت ذا صن وميدياسيت إن إدارة مانشستر سيتي عرضت 65 مليون باوند من أجل التعاقد مع شكرينيار في الميركاتو الشتوي المقبل.

ولكن رد إنتر جاء مطالبًا إدارة مانشستر سيتي بالبحث عن خيار آخر، وذلك نظرًا لأن ميلان شكرينيار ليس للبيع ولا نية للتفريط فيه في الوقت الحالي.

وجدد شكرينيار تعاقده مع إنتر إلى غاية العام 2023، حيث أكد أنه يتمنى البقاء طويلًا في صفوف النيراتزوري، وأكد إنتر أنه جزء مهم من مشروعه الجديد.

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يذكر أن إيمريك لابورت قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، ما سيبعده عن الملاعب لنحو 6 أشهر.

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