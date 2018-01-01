إنتر يعلن رسمياً تعيين ماروتا
هيثم محمد فيسبوك تويتر
أعلن إنتر رسمياً تعيين بيبي ماروتا ضمن الجهاز الإداري الخاص بالنادي بعد أيام من الاتصالات والمفاوضات بين الطرفين.
وأنهى ماروتا عمله مع يوفنتوس الشهر الماضي ورحل بنهاية عقده مع البيانكونيري الذي اشتغل كمدير رياضي ضمن صفوفه منذ 2011.
ونشر إنتر عبر حسابه على تويتر مقطع فيديو لماروتا يُعلن فيه انضمامه لصفوف النيراتزوري في مركز مدير القسم الرياضي للنادي
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وقال ماروتا بالفيديو: "من اليوم انضم لإنتر العظيم وهذا يجعلني فخوراً لعملي بهذا المركز الحساس كمدير رياضي للنادي".
وواصل: "خطوة مهمة في حياتي العملية وتحمل مسؤولية عظمى، ولا أشعر بالخوف، وأريد تحقيق الانتصارات".
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#Marotta: "I'm now part of the great club that is Inter, I'm very proud." #FCIM pic.twitter.com/ezXXQNGrzR — Inter (@Inter_en) December 13, 2018
ومن المنتظر أن يتحدث ماروتا لوسائل الإعلام في الساعات المقبلة ويتم تقديمه في مؤتمر صحفي بحضور مسؤولي إنتر.
وودع إنتر دوري أبطال أوروبا الأربعاء الماضي في أعقاب تعادله المخيب مع إيندهوفن بهدف لكل جانب.