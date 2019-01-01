لوكاكو: سعيد بالفوز رغم الهتافات العنصرية

لوكاكو سعيد بفوز إنتر رغم عنصرية جماهير لوكاكو تجاهه

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال النجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر إنه سعيد بالانتصار الثاني على التوالي والتسجيل في المباراة الثانية على التوالي مع النيراتزوري.

وفاز إنتر مساء أمس الأحد على مضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف في مباراة صعبة خاضها النيراتزوري خارج ملعبه في أجواء مشحونة.

وحول ذلك قال لوكاكو: "أعلم الكثير عن كرة القدم الإيطالية وأعلم أننا سنواجه مثل هذه المباريات الصعبة خاصة حين نلعب خارج جيوسيبي مياتزا"

وأضاف: "أشعر بالسعادة لتحقيق الانتصار ولمواصلة التسجيل وأعلم أنني أمتلك المزيد، التأقلم والعمل الجاد سيجعلني أقدم الكثير رفقة زملائي"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 1, 2019

وحول الهتافات العنصرية الذي تعرض لها من قبل جماهير كالياري قال روميلو: "من المؤسف أن هذه الأشياء ما زالت موجودة في كرة القدم حتى الآن ولم ينجح أحد في إيقافها"

وتابع: "بالطبع الأمر سخيف ولا أحد يحبه، ولكنني استمتعت بتسجيل هدف الفوز ولم يمنعني ما فعلوه من الشعور بالسعادة بهذا الانتصار الهام"

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يذكر أن جماهير كالياري قد كررت هتافاتها العنصرية التي قامت بها الموسم الماضي ضد مهاجم يوفنتوس وقتها مويس كين، وكان لوكاكو هو الضحية هذه المرة.