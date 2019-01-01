إنتر كونتي يعادل رقمين قياسيين بالفوز على فيرونا

إنتر يواصل تحطيم الأرقام محليًا مع كونتي

واصل أنطونيو كونتي تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الإيطالي وذلك بعد الانتصار الهام الذي حققه مساء اليوم على حساب الضيف هيلاس فيرونا.

ونجح نادي إنتر في تحقيق انتصار هام على حساب ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف واحد ليخطف صدارة الدوري الإيطالي مؤقتًا من يوفنتوس.

وحل فيرونا ضيفًا ثقيلًا على إنتر على ملعبه جيوسيبي مياتزا لحساب منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي، ولم تكن المباراة سهلة على رجال كونتي إطلاقًا.

وبالفوز الذي حققه النيراتزوري، يكون فد فاز في أكثر من 9 مباريات من أصل الـ 12 مباراة الأولى في الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1981، حيث حقق حينها 10 انتصارات وتعادلين، بينما في الموسم الحالي قد حقق 10 انتصارات وتعادل وهزيمة.

ليس ذلك فقط، بل أن انتصار اليوم والذي سجل فيه إنتر هدفين جعله يسجل في أول 12 مباراة متتالية في الدوري الإيطالي لأول مرة منذ موسم 1998 والذي لعبه النيراتزوري تحت قيادة المدرب لويجي سيموني.

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يذكر أن إنتر في الوقت الحالي يحتل صدارة الترتيب على سلم الدوري الإيطالي، وذلك بشكل مؤقت في انتظار مباراة يوفنتوس أمام ميلان مساء الغد..