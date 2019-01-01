كونتي رداً على ساري: عليك أن تبقى هادئاً أنت في الجانب القوي

مدرب إنتر يرد على ساري بعد شكوته من موعد مباراة يوفنتوس

فيسبوك تويتر بلال محمد

رد أنطونيو كونتي المدير الفني لنادي إنتر الإيطالي، على ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، الذي اشتكي من موعد مباراة فريقه أمام فيورنتينا.

ولعب بالأمس إنتر امام أودينيزي وتغلب عليه بهدف نظيف، بينما تعادل يوفنتوس أمام الفيولا سلبياً في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وقال كونتي في تصريحات تلفزيونية: "هذا الموسم من سيلعب أمام إنتر، سيكون عليه بذل الكثير من الجهد، لقد كنت واضحاً مع اللاعبين يجب أن نخلق دائماً حالات تفوق لنا".

وواصل: "نحن نختبر اللاعبين في المباريات الرسمية ونقوم بتجربتهم، هناك لاعبون مثل سانشيز ولوكاكو وجودين لم يكونوا معنا الموسم الماضي، من المهم أن يكون هناك تنوع تكتيكي".

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وتابع: "سيكون علينا بذل الكثير من العرق كما فعلنا في أول ثلاثة مباريات وحتى نهاية المشوار لتحقيق لقب الدوري، يجب أن يكون الجمهور فخوراً بنا".

وعلى الجانب الآخر تعادل يوفنتوس بالأمس أمام فيورنتينا بهدف لكل فريق، واشتكي ساري مدرب السيدة العجوز من موعد المباراة، ليرد عليه كونتي.

وقال كونتي: "لا أريد أن أقول أي شيء الآن، ولكن على شخص ما أن يبقي هادئاً لأنه الآن في الجانب القوي".