كونتي حزين على سانشيز ويرفض التعليق على شائعات إبرا

قبل مواجهة ساسولو في الدوري الإيطالي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر، على إصراره من أجل عودة فريقه للانتصارات مرة أخرى، قبل مواجهة ساسولو غداً الأحد بالدوري الإيطالي.

إنتر تعرض لهزيمتين متتاليتين قبل فترة التوقف الدولي، بالخسارة من برشلونة بدوري الأبطال ويوفنتوس بالكالتشيو.

وقال في المؤتمر الصحفي لمباراة ساسولو:"الفريق عمل بشكل جيد في فترة الاستراحة، هناك رغبة وعزيمة على العودة للانتصارات".

وأضاف:"حزين جداً لإصابة سانشيز بعدما كان بدأ في العمل بجد ويجني ثمار ما فعله الفترة الماضية".

وأما عن عودة زلاتان إبراهيموفيتش:"الحديث عن لاعبين آخرين سيكون عدم احترام مني، إبرا لاعب تاريخي وأحترمه ولكني أثق بالمجموعة الحالية".

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وعن مستوى فريقه:"حاولت التعرف الفترة الماضية على الجوانب التي نحتاج للتطور فيها، عندما تلعب 7 مباريات في 23 يوم الأمور تكون أكثر صعوبة من الناحية التكتيكية".

وتابع:"لدينا مباراة غداً ضد ساسولو، ستكون في غاية الأهمية لنا لقياس مدى جاهزيتنا للمنافسة على الدوري".

يذكر أن إنتر يخوض الجولة الثامنة وهو في المركز الثالث بجدول الكالتشيو بـ18 نقطة، وبفارق نقطة عن كل من يوفنتوس وأتالانتا.